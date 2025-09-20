JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | CULTURE OCCITANE Bérat

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | CULTURE OCCITANE

SALLE DES FÊTES Bérat Haute-Garonne

(Re)découvrir la culture occitane à travers une exposition retraçant son histoire. Conférence-concert, bal traditionnel, animation musicale.

Contactez l’organisation pour connaître les horaires des évènements.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Bonnes visites ! .

SALLE DES FÊTES Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 00

English :

(Re)discover Occitan culture through an exhibition tracing its history. Conference-concert, traditional ball, musical entertainment.

Contact the organization for event schedules.

German :

(Wieder-)Entdeckung der okzitanischen Kultur anhand einer Ausstellung, die ihre Geschichte nachzeichnet. Vortragskonzert, traditioneller Ball, musikalische Unterhaltung.

Kontaktieren Sie die Organisation, um die Zeiten der Veranstaltungen zu erfahren.

Italiano :

(Ri)scoprire la cultura occitana attraverso una mostra che ne ripercorre la storia. Conferenza-concerto, danza tradizionale, intrattenimento musicale.

Contattare gli organizzatori per conoscere gli orari degli eventi.

Espanol :

(Re)descubra la cultura occitana a través de una exposición que recorre su historia. Conferencia-concierto, danza tradicional, animación musical.

Póngase en contacto con los organizadores para conocer los horarios.

