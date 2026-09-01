Journées Européennes du Patrimoine Cussac-Fort-Médoc
samedi 19 septembre 2026 · Cussac-Fort-Médoc
Informations pratiques
Cussac-Fort-Médoc
Journées Européennes du Patrimoine
32 Avenue du Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre du Fort Médoc, expositions, ateliers artistiques, jeu de piste, spectacle équestre, soirée dansante, illuminations des bâtiments du Fort Médoc et Feu d’artifice, entrée libre et gratuite .
32 Avenue du Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 98 40 fort.medoc@cussacfortmedoc.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-09-08 par Margaux Médoc Tourisme
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