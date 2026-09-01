Informations pratiques

Cussac-Fort-Médoc

Journées Européennes du Patrimoine

32 Avenue du Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du Fort Médoc, expositions, ateliers artistiques, jeu de piste, spectacle équestre, soirée dansante, illuminations des bâtiments du Fort Médoc et Feu d’artifice, entrée libre et gratuite .

32 Avenue du Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 98 40 fort.medoc@cussacfortmedoc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-09-08 par Margaux Médoc Tourisme