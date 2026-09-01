Informations pratiques

Loctudy

Journées européennes du patrimoine – Dans la peau d’un marin pêcheur du 19e siècle

8 impasse du Nord Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine et matrimoine, la médiatrice du musée a emprunté auprès de l’association des fêtes maritimes de Douarnenez leur Malle aux Sens® financée par la Région Bretagne, afin de proposer aux visiteurs de ces journées annuelles exceptionnelles de se glisser dans l’univers d’un marin pêcheur du début du XIXe siècle. Une belle occasion pour les participant·e·s de prendre la mesure de l’évolution des techniques de pêche en Cornouaille bretonne en amont de la découverte de l’exposition temporaire 2026. .

8 impasse du Nord Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 98 83 99

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine – Dans la peau d’un marin pêcheur du 19e siècle Loctudy a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Destination Pays Bigouden