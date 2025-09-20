Journées Européennes du Patrimoine dans le Poher Carhaix-Plouguer

Journées Européennes du Patrimoine dans le Poher Carhaix-Plouguer samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine dans le Poher

Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Temps fort unique pour vous sensibiliser, habitants comme visiteurs du territoire de Carhaix et du Poher, aux richesses historiques, architecturales et culturelles constitutives de nos quotidiens.

Découvrez la richesse de la programmation de cette année 2025 en cliquant sur le lien qui suit .

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 04 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine dans le Poher Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-09-16 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée