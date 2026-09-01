Journées européennes du patrimoine Dans l’œil de Jean-Jacques Ader les frontons du Pays basque CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure

Informations pratiques

Ciboure

Journées européennes du patrimoine Dans l’œil de Jean-Jacques Ader les frontons du Pays basque

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de l’exposition Murs Amis Frontons de pelote au Pays basque , le photographe Jean-Jacques Ader partagera son regard sur son travail et sa démarche.

À travers ses photographies et son témoignage, découvrez l’histoire, l’architecture et l’identité des frontons, emblèmes du patrimoine vivant basque. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Journées européennes du patrimoine Dans l’œil de Jean-Jacques Ader les frontons du Pays basque

L’événement Journées européennes du patrimoine Dans l’œil de Jean-Jacques Ader les frontons du Pays basque Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque