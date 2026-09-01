Journées européennes du patrimoine Dans l’œil de Jean-Jacques Ader les frontons du Pays basque CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · CIAP Les Récollets Errekoletoak · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Journées européennes du patrimoine Dans l’œil de Jean-Jacques Ader les frontons du Pays basque
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion de l’exposition Murs Amis Frontons de pelote au Pays basque , le photographe Jean-Jacques Ader partagera son regard sur son travail et sa démarche.
À travers ses photographies et son témoignage, découvrez l’histoire, l’architecture et l’identité des frontons, emblèmes du patrimoine vivant basque. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Journées européennes du patrimoine Dans l’œil de Jean-Jacques Ader les frontons du Pays basque
L’événement Journées européennes du patrimoine Dans l’œil de Jean-Jacques Ader les frontons du Pays basque Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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