Journées européennes du patrimoine De fond en combles Guérande samedi 20 septembre 2025.

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-21 16:45:00

2025-09-20 2025-09-21

Un guide conférencier vous entraîne dans tous les étages de la Porte Saint-Michel, jusqu’aux combles habituellement fermés au public.

Visite conseillée à partir de 6 ans.

Déconseillée pour les personnes ayant des difficultés dans les escaliers.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

