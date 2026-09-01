Journées Européennes du Patrimoine > De la Mine de Fer au Nucléaire Flamanville
samedi 19 septembre 2026 · Flamanville
Informations pratiques
Flamanville
Journées Européennes du Patrimoine > De la Mine de Fer au Nucléaire
Flamanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et découvrir le passé industriel de Flamanville du 19ème siècle à aujourd’hui.
Au programme : Conférence, circuit en bus pour découvrir les vestiges de la mine, visite du musée de la mine et du simulateur de commande EPR. Pas de visite de centrale dans le cadre de cet évènement
Mineurs accompagnés par un adulte.
Bonne condition physique.
SUR RESERVATION. .
Flamanville 50340 Manche Normandie +33 2 45 42 80 17 visiteredf-flamanville@edf.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine > De la Mine de Fer au Nucléaire
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > De la Mine de Fer au Nucléaire Flamanville a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – La Hague
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