Journées Européennes du Patrimoine De la pierre à l’Histoire Rue de Beauport Paimpol

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Salle de la Pomme Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées du matrimoine et du patrimoine, les Amis de Beauport vous présentent un choix de décors sculptés du 13e au 18e siècle issus du dépôt lapidaire de l’abbaye (hors visites). Regroupant des éléments variés vestiges architecturaux, funéraires et liturgiques ces pierres ont une histoire et une valeur symbolique selon les matériaux qui les composent. .

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Salle de la Pomme Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58

