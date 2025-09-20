Journées Européennes du Patrimoine de Lannion Lannion
Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
2025-09-20
Les 20 et 21 septembre, partez à la découverte du patrimoine de Lannion afin de découvrir les trésors architecturaux, culturels et historiques de la ville. .
Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
