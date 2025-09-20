Journées Européennes du Patrimoine de Lannion Lannion

Journées Européennes du Patrimoine de Lannion Lannion samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine de Lannion

Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Les 20 et 21 septembre, partez à la découverte du patrimoine de Lannion afin de découvrir les trésors architecturaux, culturels et historiques de la ville. .

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine de Lannion Lannion a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose