Journées européennes du patrimoine de Saint-Macaire Commune de Saint-Macaire Saint-Macaire

Journées européennes du patrimoine de Saint-Macaire 19 – 21 septembre Commune de Saint-Macaire Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:30:00+ – 2025-09-19T23:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T19:+

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la cité médiévale de Saint-Macaire propose trois jours de festivités riches en découvertes, concerts et animations culturelles. Organisés par l’association Vivre le Patrimoine Macarien, ces événements mettront en lumière la diversité et la richesse du patrimoine local, entre musique, expositions et mise en valeur des sites historiques.

Vendredi 19 septembre – Place Tourny

– 19h30 – Présentation et intervention de Jacky Gratecap et Jean-Marie Billa

– 20h30 – Concert BB & The Blues Breakers (blues/rock)

– 22h30 – Embrasement pyrotechnique autour du kiosque

Un moment festif pour célébrer les 100 ans du kiosque de la place Tourn y.

Samedi 20 septembre

– 15h à 17h – Ouverture exceptionnelle du Clos des Cordeliers (3, cours Gambetta)

– 15h à 17h – Présentation des peintures murales de l’église Saint-Sauveur

– 10h à 18h (nocturne jusqu’à 23h) – Exposition d’art du Collectif Artistes Macariens (Rue de la Bénauge et ses jardins)

– 20h30 – Grand concert symphonique dans l’église Saint-Sauveur

Avec l’Orchestre Symphonique UNISSON et l’ensemble vocal du Conservatoire de Mérignac

Dirigés par Maria Luisa Macellaro La Franca – Soliste : Yuliya Popova-Brown

Dimanche 21 septembre

– 10h à 12h – Visite guidée des anciennes carrières de pierre

– 15h à 17h – Ouverture des portes du Clos des Cordeliers

– 15h à 17h – Projection d’extraits de films tournés à Saint-Macaire (Maison Messidan)

– 10h à 18h – Exposition d’art (Rue de la Bénauge)

– 17h30 à 19h – Concert de Jazz avec l’OFF Jazz Trio au kiosque (Place Tourn y)

Ces journées offriront l’opportunité de découvrir ou redécouvrir le patrimoine architectural et culturel de Saint-Macaire, tout en profitant de concerts variés, allant du blues au jazz en passant par le grand répertoire symphonique.

Commune de Saint-Macaire 33490 Saint-Macaire Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

© VLPM