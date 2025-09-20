Journées européennes du patrimoine déambulation aux Grands Parcs Rendez-vous devant le restaurant antillais Montceau-les-Mines

Rendez-vous devant le restaurant antillais Boulevard Saint-Louis Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Visite proposée par le Conseil des Sages.

Présentation et repérage des anciens puits de la mine par MM. Villette et Lucet.

Durée du parcours environ 2 h.

Prévoir des chaussures adaptées. .

