Journées européennes du patrimoine déambulation aux Grands Parcs Rendez-vous devant le restaurant antillais Montceau-les-Mines
Journées européennes du patrimoine déambulation aux Grands Parcs Rendez-vous devant le restaurant antillais Montceau-les-Mines samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine déambulation aux Grands Parcs
Rendez-vous devant le restaurant antillais Boulevard Saint-Louis Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Visite proposée par le Conseil des Sages.
Présentation et repérage des anciens puits de la mine par MM. Villette et Lucet.
Durée du parcours environ 2 h.
Prévoir des chaussures adaptées. .
Rendez-vous devant le restaurant antillais Boulevard Saint-Louis Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Journées européennes du patrimoine déambulation aux Grands Parcs
German : Journées européennes du patrimoine déambulation aux Grands Parcs
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du patrimoine déambulation aux Grands Parcs Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-09-12 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II