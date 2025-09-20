Journées européennes du patrimoine déambulation et chants par les Mèrengueules Départ près de la ferme animalière Montceau-les-Mines
Départ près de la ferme animalière Boulevard Maugrand Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-09-20 11:00:00
Déambulation costumée ponctuée de chants populaires par les Mèrengueules.
Arrivée aux Ateliers du Jour. .
Départ près de la ferme animalière Boulevard Maugrand Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
