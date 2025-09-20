Journées européennes du patrimoine déambulation et chants par les Mèrengueules Départ près de la ferme animalière Montceau-les-Mines

Journées européennes du patrimoine déambulation et chants par les Mèrengueules Départ près de la ferme animalière Montceau-les-Mines samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine déambulation et chants par les Mèrengueules

Départ près de la ferme animalière Boulevard Maugrand Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Déambulation costumée ponctuée de chants populaires par les Mèrengueules.

Arrivée aux Ateliers du Jour. .

Départ près de la ferme animalière Boulevard Maugrand Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Journées européennes du patrimoine déambulation et chants par les Mèrengueules

German : Journées européennes du patrimoine déambulation et chants par les Mèrengueules

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine déambulation et chants par les Mèrengueules Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-09-12 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II