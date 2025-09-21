Journées Européennes du Patrimoine Déambulation lecture et découverte du patrimoine de Saint-Laurent-de-la-Plaine Bibliothèque Mauges-sur-Loire

Bibliothèque 22 rue des Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Partez à la découverte du patrimoine historique de Saint-Laurent-de-la-Plaine, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

Découvrez l’histoire de Saint-Laurent-de-la-Plaine à travers une déambulation dans les rues mêlant histoire et littérature, proposée par Marie-Charlotte Cavaca, chargée d’études Inventaire du patrimoine à Mauges-sur-Loire, et par des bénévoles des bibliothèques de Mauges-sur-Loire, le groupe les Haut-parleurs . La visite guidée de lieux emblématiques du bourg débutera au Musée des Métiers et se terminera à l’ancienne gare du Petit Anjou en passant par les Ateliers Perrault.

Tout public Gratuit Jauge limitée à 30 personnes .

English :

Discover the historic heritage of Saint-Laurent-de-la-Plaine as part of the European Heritage Days!

German :

Gehen Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals auf Entdeckungsreise durch das historische Erbe von Saint-Laurent-de-la-Plaine!

Italiano :

Scoprite il patrimonio storico di Saint-Laurent-de-la-Plaine nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Descubra el patrimonio histórico de Saint-Laurent-de-la-Plaine en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

