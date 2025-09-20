Journées Européennes du Patrimoine Déambulation libre au Théâtre Cahors

Journées Européennes du Patrimoine Déambulation libre au Théâtre Cahors samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Déambulation libre au Théâtre

Place François Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre vous ouvre grand ses portes pour une visite libre et immersive !

Accès libre pendant toute la durée d’ouverture venez quand vous voulez, restez le temps que vous souhaitez.

Profitez de cette occasion unique pour découvrir les coulisses du théâtre et accéder à des espaces habituellement fermés au public. Vous êtes libres de vous promener à votre rythme, selon votre curiosité !

Des membres de l’équipe seront présents sur place pour répondre à vos questions et partager anecdotes et secrets de ce lieu vivant.

Une belle invitation à redécouvrir le théâtre autrement, entre scène, loges et patrimoine. .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 60

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Theatre opens its doors to you for a free, immersive visit!

Free access during the entire opening period: come when you like, stay as long as you like.

Take advantage of this unique opportunity to go behind the scenes of the theater and access areas usually closed to the public

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet das Theater seine Türen für einen freien und immersiven Besuch!

Freier Zugang während der gesamten Öffnungszeit: Kommen Sie, wann Sie wollen, bleiben Sie so lange, wie Sie wollen.

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, um hinter die Kulissen des Theaters zu blicken und Räume zu betreten, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Teatro apre le sue porte per una visita gratuita e coinvolgente!

Accesso libero per tutto il periodo di apertura: venite quando volete, restate quanto volete.

Approfittate di questa opportunità unica per andare dietro le quinte del teatro e accedere ad aree solitamente chiuse al pubblico

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Teatro le abre sus puertas para una visita gratuita e inmersiva

Acceso libre durante todo el periodo de apertura: venga cuando quiera, quédese el tiempo que quiera.

Aproveche esta ocasión única para adentrarse en los bastidores del teatro y acceder a espacios habitualmente cerrados al público

