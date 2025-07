Journées Européennes du Patrimoine découverte de la Chapelle des Aviateurs Saint-Palais-sur-Mer

Rue de la Chapelle (rendez-vous) Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Rarement ouverte au public, la Chapelle vous ouvre ses portes ! Dylan vous racontera son histoire et vous fera découvrir ses trésors !

Rue de la Chapelle (rendez-vous) Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

Rarely open to the public, the Chapelle opens its doors to you! Dylan will tell you all about its history and show you its treasures!

German :

Die Kapelle, die nur selten für die Öffentlichkeit zugänglich ist, öffnet ihre Türen für Sie! Dylan wird Ihnen ihre Geschichte erzählen und Ihnen ihre Schätze zeigen!

Italiano :

Raramente aperta al pubblico, la Cappella vi apre le sue porte! Dylan vi racconterà la sua storia e vi mostrerà i suoi tesori!

Espanol :

Rara vez abierta al público, la Capilla le abre sus puertas Dylan te contará su historia y te mostrará sus tesoros

