Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Maison Saint-Joseph Accueil Saint-Joseph Allex mercredi 17 septembre 2025.

Accueil Saint-Joseph 4 Montée de la Butte Allex Drôme

Début : 2025-09-17 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-17 2025-09-20 2025-09-21

Un parcours guidé dans la Maison et le Sanctuaire:

Découvrez les éléments clefs de l’histoire et de l’architecture du lieu



Nouveauté exposition d’ornements liturgiques anciens, dans la chapelle de la Sainte Famille (accès dans le choeur du Sanctuaire).

.

+33 4 75 62 72 00

English :

A guided tour of the House and Sanctuary:

Discover key elements of the site’s history and architecture



New: exhibition of antique liturgical ornaments in the Holy Family chapel (access from the Sanctuary choir).

German :

Ein geführter Rundgang durch das Haus und das Heiligtum:

Entdecken Sie die wichtigsten Elemente der Geschichte und Architektur des Ortes



Neu: Ausstellung alter liturgischer Ornamente in der Kapelle der Heiligen Familie (Zugang vom Chor des Heiligtums aus).

Italiano :

Visita guidata della Casa e del Santuario:

Scoprire gli elementi chiave della storia e dell’architettura del sito



Novità: un’esposizione di antichi arredi liturgici nella Cappella della Sacra Famiglia (accesso dal coro del Santuario).

Espanol :

Visita guiada a la Casa y el Santuario:

Descubra los elementos clave de la historia y la arquitectura del lugar



Novedad: una exposición de ornamentos litúrgicos antiguos en la Capilla de la Sagrada Familia (acceso desde el coro del Santuario).

