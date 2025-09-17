Journées Européennes du Patrimoine Découverte de la Maison Saint-Joseph Accueil Saint-Joseph Allex
Accueil Saint-Joseph 4 Montée de la Butte Allex Drôme
Début : 2025-09-17 14:30:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
Un parcours guidé dans la Maison et le Sanctuaire:
Découvrez les éléments clefs de l’histoire et de l’architecture du lieu
Nouveauté exposition d’ornements liturgiques anciens, dans la chapelle de la Sainte Famille (accès dans le choeur du Sanctuaire).
Accueil Saint-Joseph 4 Montée de la Butte Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 72 00
English :
A guided tour of the House and Sanctuary:
Discover key elements of the site’s history and architecture
New: exhibition of antique liturgical ornaments in the Holy Family chapel (access from the Sanctuary choir).
German :
Ein geführter Rundgang durch das Haus und das Heiligtum:
Entdecken Sie die wichtigsten Elemente der Geschichte und Architektur des Ortes
Neu: Ausstellung alter liturgischer Ornamente in der Kapelle der Heiligen Familie (Zugang vom Chor des Heiligtums aus).
Italiano :
Visita guidata della Casa e del Santuario:
Scoprire gli elementi chiave della storia e dell’architettura del sito
Novità: un’esposizione di antichi arredi liturgici nella Cappella della Sacra Famiglia (accesso dal coro del Santuario).
Espanol :
Visita guiada a la Casa y el Santuario:
Descubra los elementos clave de la historia y la arquitectura del lugar
Novedad: una exposición de ornamentos litúrgicos antiguos en la Capilla de la Sagrada Familia (acceso desde el coro del Santuario).
