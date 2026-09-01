Journées européennes du patrimoine Découverte de la Villa Marcel Breuer Haras de la Huderie Glanville

Informations pratiques

Glanville

Journées européennes du patrimoine Découverte de la Villa Marcel Breuer

Haras de la Huderie 1839 route de Deauville Glanville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du patrimoine

Cette villa est la seule realisée en France par l’architecte Marcel Breuer.

On la visite de l’extérieur pour en admirer les formes, les volumes et l’intégration dans le paysage.

La visite est commentée par l’un des propriétaires.

Cyril Brulé, co-auteur du livre Marcel Breuer à Glanville La Villa Sayer y sera présent pour une séance de dédicace. .

Haras de la Huderie 1839 route de Deauville Glanville 14950 Calvados Normandie

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English : Journées européennes du patrimoine Découverte de la Villa Marcel Breuer

European Heritage Days

L’événement Journées européennes du patrimoine Découverte de la Villa Marcel Breuer Glanville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme