Journées européennes du patrimoine découverte de l’exposition la fabrication de la musique Musée de Mirecourt Mirecourt

Journées européennes du patrimoine découverte de l’exposition la fabrication de la musique

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Gratuit

Samedi 2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine la fabrication de la musique. Départ Mirecourt une exposition pour tous.

Musée de Mirecourt

Explorez la fabrication de la musique à votre rythme ! Découvrez la grande histoire de la facture instrumentale à Mirecourt, à travers une sélection d’instruments et d’objets provenant de fonds d’ateliers, mais également à travers les récits de vie de luthiers et d’archetiers, des témoignages, de la musique, … L’exposition est accessible à tous grâce de nombreux outils présents sur le parcours fiches et dossiers à lire, vidéos, musique, objets à toucher, instruments de musique à essayer, trousse sensorielle pour les tout-petits, livret jeux…Tout public

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

English :

European Heritage Days: the making of music. Departure from Mirecourt: an exhibition for all.

Mirecourt Museum

Explore the making of music at your own pace! Discover the great history of instrument making in Mirecourt, through a selection of instruments and objects from workshop collections, but also through the life stories of luthiers and bow makers, testimonials, music, etc The exhibition is accessible to all, thanks to the many tools available along the way: fact sheets and files to read, videos, music, objects to touch, musical instruments to try out, a sensory kit for toddlers, a games booklet?

German :

Europäische Tage des Kulturerbes: Die Herstellung von Musik. Abfahrt Mirecourt: Eine Ausstellung für alle.

Museum von Mirecourt

Erforschen Sie die Herstellung von Musik in Ihrem eigenen Tempo! Entdecken Sie die große Geschichte des Instrumentenbaus in Mirecourt anhand einer Auswahl von Instrumenten und Gegenständen aus Werkstattbeständen, aber auch anhand von Lebensberichten von Geigenbauern und Bogenmachern, Zeitzeugenberichten, Musik, ? Die Ausstellung ist dank zahlreicher Hilfsmittel auf dem Rundgang für alle zugänglich: Karteikarten und Dossiers zum Lesen, Videos, Musik, Objekte zum Anfassen, Musikinstrumente zum Ausprobieren, Sensorikkoffer für die Kleinsten, Spielheft?

Italiano :

Giornate europee del patrimonio: il fare musica. Partenza da Mirecourt: una mostra per tutti.

Museo di Mirecourt

Esplorate la fabbricazione della musica al vostro ritmo! Scoprite la grande storia della liuteria di Mirecourt, attraverso una selezione di strumenti e oggetti provenienti dalle collezioni dei laboratori, ma anche attraverso le storie di vita dei liutai e degli archettai, le testimonianze, la musica, ecc La mostra è accessibile a tutti, grazie ai numerosi strumenti disponibili lungo il percorso: schede e dossier da leggere, video, musica, oggetti da toccare, strumenti musicali da provare, un kit sensoriale per i più piccoli, un libretto di giochi?

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio: la fabricación de la música. Salida de Mirecourt: una exposición para todos.

Museo de Mirecourt

Descubra la fabricación de la música a su ritmo Descubra la gran historia de la fabricación de instrumentos en Mirecourt, a través de una selección de instrumentos y objetos procedentes de las colecciones de los talleres, pero también a través de las historias de vida de luthiers y fabricantes de arcos, testimonios, música, etc La exposición es accesible a todos, gracias a las numerosas herramientas disponibles a lo largo del recorrido: fichas y archivos para leer, vídeos, música, objetos para tocar, instrumentos musicales para probar, un kit sensorial para niños pequeños, un cuaderno de juegos..

