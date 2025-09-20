Journées Européennes du Patrimoine > Découverte du baraquement d’Après-Guerre La Verriere Saint-Hilaire-du-Harcouët

Journées Européennes du Patrimoine > Découverte du baraquement d’Après-Guerre La Verriere Saint-Hilaire-du-Harcouët samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine > Découverte du baraquement d’Après-Guerre

La Verriere 35 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine, venez visiter le baraquement utilisé pendant la reconstruction, qui est en cours de rénovation au jardin de la Verrière. .

La Verriere 35 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 70 laverriere@st-hilaire.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine > Découverte du baraquement d’Après-Guerre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Découverte du baraquement d’Après-Guerre Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2025-09-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts