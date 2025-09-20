Journées Européennes du Patrimoine Découverte du musée Robert Tatin & spectacle Cossé-le-Vivien

Journées Européennes du Patrimoine Découverte du musée Robert Tatin & spectacle Cossé-le-Vivien samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Découverte du musée Robert Tatin & spectacle

La Frénouse Cossé-le-Vivien Mayenne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Musée Robert Tatin, ses ateliers et ses animations.

En 1962, Robert Tatin achète, avec son épouse Lise, une petite maison ancienne au lieu dit La Frénouse sur la commune de Cossé-le-Vivien en Mayenne. Il imagine sa Maison des Champs , une oeuvre monumentale ancrée dans la nature, qui se ferait le carrefour de toutes les civilisations à travers la création d’un langage universel, un pont entre l’Orient et l’Occident . Rapidement, les premières sculptures de ciment armé peint apparaissent dans ce qu’il appelle Le Jardin des Méditations qui constitue le cœur du musée. En 1967, le chemin communal qui mène à son espace de vie et de création se voit doté du premier des 20 Géants qui le bordent aujourd’hui et qu’il a nommé l’Allée des Géants. C’est le début de vingt et un ans de création, sculpturale, architecturale et picturale, en compagnie de Lise qui participe activement à la construction du musée. Robert Tatin décède en 1983. Depuis cette date, et hormis les campagnes de restauration qui se succèdent, cette oeuvre est restée la même…

Dessin d’architecte Les cahiers de croquis de Robert TATIN débordent de dessins préparatoires pour la construction du musée. A votre tour, inspirez-vous du travail de l’artiste et imaginez votre propre musée. En continu de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Accessibilité Handicap intellectuel, Handicap psychique, Handicap moteur.

“Prenez de la hauteur” Après le dessin, place à la maquette. Ajoutez une dimension à vos idées en manipulant différents modules et érigez des architectures extraordinaires, samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Performance graff Le collectif Good Good Moods poursuit son dialogue avec l’œuvre de Robert TATIN sous la forme d’une performance artistique graff à la bombe le dimanche 21 septembre de 11h à 18h.

Déambulation musicale par la Compagnie les Mouflons Posez vos pieds sur les sons, vos souffles dans les rythmes et laissez-vous emporter en déambulant à la découverte de l’œuvre de Robert Tatin le dimanche 21 septembre de 11h à 12h et de 16h à 17h. .

La Frénouse Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89

As part of the European Heritage Days, discover the Robert Tatin Museum, its workshops and activities.

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes das Robert Tatin Museum, seine Workshops und Veranstaltungen.

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il Museo Robert Tatin, i suoi laboratori e le sue attività.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el Museo Robert Tatin, sus talleres y actividades.

