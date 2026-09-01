Informations pratiques

Le Subdray

Journées Européennes du Patrimoine : Découverte du parc, de la cour et de la chapelle du Château du Sollier

110 Le Sollier Le Subdray Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Profitez d’une ouverture exceptionnelle du Château du Sollier pour découvrir librement son parc, sa cour intérieure et sa chapelle.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château du Sollier au Subdray ouvre exceptionnellement une partie de son domaine au public.

Au fil d’une visite libre, découvrez le parc, la cour intérieure et la chapelle, tout en plongeant dans l’histoire du château. L’équipe présente sur place pourra répondre aux questions et partager quelques anecdotes sur le domaine. La visite pourra se prolonger aux Cuisines du Sollier autour d’un verre, d’un goûter ou de quelques bouchées.

Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2026 de 14h30 à 19h.

Gratuit, sans réservation. .

110 Le Sollier Le Subdray 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 98 30

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English :

Take advantage of this special open house at the Château du Sollier to explore its grounds, inner courtyard, and chapel at your leisure.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Découverte du parc, de la cour et de la chapelle du Château du Sollier Le Subdray a été mis à jour le 2026-09-09 par OT BOURGES