Journées Européennes du Patrimoine Découverte d’un véhicule emblématique un autocar cityrama Voyage Lemare Donville-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine Découverte d’un véhicule emblématique un autocar cityrama Voyage Lemare Donville-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Découverte d’un véhicule emblématique un autocar cityrama

Voyage Lemare Rue de l’Entre-Deux Rochers Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Les voyages Lemare ouvriront leurs portes pour faire découvrir un véhicule emblématique un autocar Cityrama en cours de restauration.

Albert LEMAITRE, le designer, s’est inspiré du style des bateaux mouches qui naviguent sur la Seine à Paris. Trois exemplaires furent construits. Le dernier survivant date de 1959. Ce car est à double étage, les deux tiers de la carrosserie sont vitrés pour

admirer les monuments et offrir une vue panoramique. Un écouteur et un sélecteur situé sur l’accoudoir de chaque siège permettaient de choisir les commentaires parmi huit langues.

Le pavillon est escamotable, il est constitué d’éléments en plexiglas coulissants sur des rails. Les arrondis de la verrière sont en plexiglas mis en forme à température sur des moules en bois après de nombreux essais. .

Voyage Lemare Rue de l’Entre-Deux Rochers Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 50

English : Journées Européennes du Patrimoine Découverte d’un véhicule emblématique un autocar cityrama

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte d’un véhicule emblématique un autocar cityrama Donville-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-09 par OTGTM BIT Granville