Journées Européennes du Patrimoine: découverte métiers aux savoir-faire traditionnels Les Lèches

Journées Européennes du Patrimoine: découverte métiers aux savoir-faire traditionnels

Chapelle de Tresséroux Les Lèches Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Découverte de métiers qui font vivre les savoir-faire traditionnels et participent à la préservation de notre patrimoine bâti avec le compagnonnage universel mixte de 10h à 17h, chapelle de Tresséroux:

présentation d’une quinzaine de métiers comme plombier, menuisier, charpentier, tailleur de pierre, peintre imagier, girouettier, couvreur, plâtrier, chaudronnier…)

Entrée libre. Tél: 06 08 26 72 61. Les amis de la chapelle .

Chapelle de Tresséroux Les Lèches 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 11 17

