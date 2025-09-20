Journées Européennes du Patrimoine: découverte métiers aux savoir-faire traditionnels Les Lèches
Journées Européennes du Patrimoine: découverte métiers aux savoir-faire traditionnels Les Lèches samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine: découverte métiers aux savoir-faire traditionnels
Chapelle de Tresséroux Les Lèches Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Découverte de métiers qui font vivre les savoir-faire traditionnels et participent à la préservation de notre patrimoine bâti avec le compagnonnage universel mixte de 10h à 17h, chapelle de Tresséroux:
présentation d’une quinzaine de métiers comme plombier, menuisier, charpentier, tailleur de pierre, peintre imagier, girouettier, couvreur, plâtrier, chaudronnier…)
Entrée libre. Tél: 06 08 26 72 61. Les amis de la chapelle .
Chapelle de Tresséroux Les Lèches 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 11 17
English : Journées Européennes du Patrimoine: découverte métiers aux savoir-faire traditionnels
German : Journées Européennes du Patrimoine: découverte métiers aux savoir-faire traditionnels
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine: découverte métiers aux savoir-faire traditionnels
L’événement Journées Européennes du Patrimoine: découverte métiers aux savoir-faire traditionnels Les Lèches a été mis à jour le 2025-09-03 par Vallée de l’Isle en Périgord