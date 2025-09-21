JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Découverte musicale et historique de Châteauneuf-de-Mazenc Le Fief La Bégude-de-Mazenc

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Découverte musicale et historique de Châteauneuf-de-Mazenc

Le Fief 245 Grande Rue La Bégude-de-Mazenc Drôme

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

2025-09-21

Venez découvrir notre petit village médiéval dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ! À travers de petits concerts et des introductions historiques sur les lieux, en traversant Châteauneuf-de-Mazenc.

Le Fief 245 Grande Rue La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 21 48 info@lefief-drome.com

English :

Come and discover our little medieval village as part of the European Heritage Days! Enjoy short concerts and historical introductions to the site, as you drive through Châteauneuf-de-Mazenc.

German :

Entdecken Sie unser kleines mittelalterliches Dorf im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes! Durch kleine Konzerte und historische Einführungen in die Orte, während Sie durch Châteauneuf-de-Mazenc gehen.

Italiano :

Venite a scoprire il nostro piccolo villaggio medievale nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio! Ci saranno brevi concerti e introduzioni storiche durante la visita di Châteauneuf-de-Mazenc.

Espanol :

Venga a descubrir nuestro pequeño pueblo medieval en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio En Châteauneuf-de-Mazenc habrá conciertos y presentaciones históricas.

