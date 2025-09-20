Journées européennes du patrimoine Découvertes sensorielles Périgueux

Journées européennes du patrimoine Découvertes sensorielles Périgueux samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Découvertes sensorielles

20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvertes sensorielles atelier de famille autour de la faune et de la flore représentées dans les collections du musée

>A partir de 5 ans

> Sur réservation .

20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92

English : Journées européennes du patrimoine Découvertes sensorielles

German : Journées européennes du patrimoine Découvertes sensorielles

Italiano :

Espanol : Journées européennes du patrimoine Découvertes sensorielles

L’événement Journées européennes du patrimoine Découvertes sensorielles Périgueux a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Communal de Périgueux