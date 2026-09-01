Informations pratiques

La Roche-Posay

Journées Européennes du Patrimoine : découvrez le Centre Thermal de La Roche-Posay

Rue du Docteur Benjamin Bord La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Centre Thermal de La Roche-Posay (Vienne)

Premier centre thermal d’Europe dédié à la dermatologie, La Roche-Posay vous ouvre les portes de ses Thermes à l’occasion des Journées du Patrimoine 2026.

Le temps d’une visite guidée de 90 minutes, nos agents thermaux partageront leur expertise. Douches filiformes, massages sous affusion, pulvérisations… Autant de protocoles précis, éprouvés, et profondément humains, que les équipes prodiguent au quotidien – à plus de 500 000 curistes depuis 1932.

Reconnue d’utilité publique depuis 1897, l’eau thermale agit aujourd’hui sur les peaux fragilisées par l’eczéma, le psoriasis, les brûlures, les cicatrices ou les traitements post-cancer.

Les cures sont proposées dans le bâtiment historique récemment rénové, au croisement de l’héritage thermal et de l’innovation médicale.

Ouverture le dimanche 20 septembre de 10h à 17h. 5 Av du Doc B. Bord – LRP .

Rue du Docteur Benjamin Bord La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées Européennes du Patrimoine : découvrez le Centre Thermal de La Roche-Posay

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : découvrez le Centre Thermal de La Roche-Posay La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-09-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne