Journées Européennes du Patrimoine Découvrez le Château de Montesquieu Château de La Brède La Brède

Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à découvrir le château et le domaine de Montesquieu sous un nouveau jour !

Pour la première fois, l’intérieur du château sera accessible sans visite guidée, les après-midis, à tous les détenteurs d’un billet (tarif réduit). Pour ceux qui le souhaitent, nos guides seront disponibles à chaque étage du château pour fournir des éclairages historiques et répondre à vos questions.

Visites libres du château, expositions, film sur l’histoire du domaine, maquette du site, ne manquez pas de suivre les Journées européennes du patrimoine au château de la Brède. Un véritable voyage dans le temps.

Le matin Des visites guidées du château (10h30, 11h, 11h30, 12h)

L’après- midi Des visites libres du château.

Choisissez votre horaire d’accès aux visites libres du château 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 .

Château de La Brède 65 Avenue du Château La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 95 96 25 accueil@chateaulabrede.com

