Journées Européennes du Patrimoine, Découvrez le courtal de Peyre Auselère, un ancien village d’estive ! Le Port
Journées Européennes du Patrimoine, Découvrez le courtal de Peyre Auselère, un ancien village d’estive ! Le Port samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine, Découvrez le courtal de Peyre Auselère, un ancien village d’estive !
Courtal de Peyre-Auselère Le Port Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Remontez le temps lors d’une visite guidée avec des membres de l’Association pour la sauvegarde du Courtal de Peyre-Auselère. Découvrez la vie d’un village d’estive occupé de juin à septembre par les hommes et les bêtes.
.
Courtal de Peyre-Auselère Le Port 09320 Ariège Occitanie +33 6 88 33 21 22 peyreauselere.asso@gmail.com
English :
Step back in time on a guided tour with members of the Association pour la sauvegarde du Courtal de Peyre-Auselère. Discover the life of a mountain village occupied from June to September by men and animals.
German :
Lassen Sie sich bei einer Führung mit Mitgliedern der Association pour la sauvegarde du Courtal de Peyre-Auselère in die Vergangenheit zurückversetzen. Entdecken Sie das Leben eines Sömmerungsdorfes, das von Juni bis September von Menschen und Tieren bewohnt wird.
Italiano :
Tornate indietro nel tempo durante una visita guidata con i membri dell’Association pour la sauvegarde du Courtal de Peyre-Auselère. Scoprite la vita di un villaggio di montagna occupato da giugno a settembre da uomini e animali.
Espanol :
Retroceda en el tiempo en una visita guiada con miembros de la Association pour la sauvegarde du Courtal de Peyre-Auselère. Descubra la vida de un pueblo de montaña ocupado de junio a septiembre por hombres y animales.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine, Découvrez le courtal de Peyre Auselère, un ancien village d’estive ! Le Port a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Couserans Pyrénées