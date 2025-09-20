Journées Européennes du Patrimoine, Découvrez le courtal de Peyre Auselère, un ancien village d’estive ! Le Port

Courtal de Peyre-Auselère Le Port Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Remontez le temps lors d’une visite guidée avec des membres de l’Association pour la sauvegarde du Courtal de Peyre-Auselère. Découvrez la vie d’un village d’estive occupé de juin à septembre par les hommes et les bêtes.

Courtal de Peyre-Auselère Le Port 09320 Ariège Occitanie +33 6 88 33 21 22 peyreauselere.asso@gmail.com

English :

Step back in time on a guided tour with members of the Association pour la sauvegarde du Courtal de Peyre-Auselère. Discover the life of a mountain village occupied from June to September by men and animals.

German :

Lassen Sie sich bei einer Führung mit Mitgliedern der Association pour la sauvegarde du Courtal de Peyre-Auselère in die Vergangenheit zurückversetzen. Entdecken Sie das Leben eines Sömmerungsdorfes, das von Juni bis September von Menschen und Tieren bewohnt wird.

Italiano :

Tornate indietro nel tempo durante una visita guidata con i membri dell’Association pour la sauvegarde du Courtal de Peyre-Auselère. Scoprite la vita di un villaggio di montagna occupato da giugno a settembre da uomini e animali.

Espanol :

Retroceda en el tiempo en una visita guiada con miembros de la Association pour la sauvegarde du Courtal de Peyre-Auselère. Descubra la vida de un pueblo de montaña ocupado de junio a septiembre por hombres y animales.

