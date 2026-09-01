Informations pratiques

Montauban-de-Bretagne

Journées Européennes du patrimoine – Découvrez le patrimoine historique de Montauban-de-Bretagne

Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, explorez le patrimoine de la ville de Montauban-de-Bretagne.

Au programme :

– Un jeu de piste géant pour toute la famille

Petits et grands sont invités à parcourir le centre-ville à travers un jeu de piste géant accessible en ligne via l’application “Explorama” (du samedi 19 septembre 2026 à 8h au dimanche 20 septembre 2026 à 22h) ou en version papier, disponible à la mairie et à la médiathèque les 18 et 19 septembre 2026 aux heures d’ouverture.

– Visites guidées de l’Hôtel de ville

Le samedi 19 septembre 2026, trois sessions de visites guidées (10h, 11h, 12h) permettront de découvrir l’histoire de ce lieu. Inscription obligatoire en ligne ou en mairie (places limitées, durée : 30 min).

– Animations à la Chapelle de Notre-Dame-de-Lannelou

Le dimanche 20 septembre 2026, la Chapelle accueillera :

. Des ateliers d’aquarelle avec l’artiste Nelly Chenard à 11h et 14h. Durée : 1h – 6 participants max (à partir de 10 ans). Inscription en ligne ou au 02 99 06 42 55.

. « Sieste OnOre de Reykjavík à Istanbul » à 15h, une expérience immersive proposée par la Compagnie TAM A TAM. Un voyage sonore à travers l’Europe, issu de collectages sonores réalisés lors de 9 mois de périple à pied et en auto-stop. Tout public – Durée : 1h – 30 transats (inscription conseillée auprès de la médiathèque). .

Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 42 55

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English :

L’événement Journées Européennes du patrimoine – Découvrez le patrimoine historique de Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-09-10 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN