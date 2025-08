Journées européennes du Patrimoine : découvrez les secrets de l’Hôtel de Ville ! Hôtel de Ville Paris

Journées européennes du Patrimoine : découvrez les secrets de l’Hôtel de Ville ! Hôtel de Ville Paris samedi 20 septembre 2025.

Lors de cette 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine, les visiteurs et visiteuses vont pouvoir découvrir, entre autres, le bureau

de la Maire de Paris, la bibliothèque de l’Hôtel de Ville, la

salle du Conseil et les salons d’apparat !

Le patrimoine parisien au cœur de cette

visite

Dans les salons, le public pourra rencontrer des

conservateurs, des restaurateurs, des historiens de la Ville de Paris et échanger sur leurs métiers et leurs missions quotidiennes au service du

patrimoine parisien. À leurs côtés, seront présents les artisans qui

œuvrent à l’entretien de l’Hôtel de Ville : les fleuristes, les

serruriers, les tapissiers, les horlogers, les parqueteurs, les lustriers, etc.

Les visiteurs découvriront également « Le village des métiers » installé dans la Cour de la Maire, ainsi que les archéologues de la Ville de Paris, présents aux côtés

de tailleurs de pierres, de marbriers, de sculpteurs ornemanistes, de ébénistes

et de menuisiers. Chaque corps de métier proposera des

démonstrations afin de faire connaitre leur profession et leurs savoir-faire, transmis de génération en génération.

Plusieurs expositions au programme

Au fil de la visite, plusieurs expositions

seront proposées : l’une sera consacrée au patrimoine parisien et

l’autre retracera l’histoire de l’Hôtel de Ville. Le public sera invité à découvrir les

collections des 10 bibliothèques

patrimoniales et spécialisées parisiennes. Les archives de Paris seront également

présentes et proposeront de découvrir l’œuvre de Victor Baltard dont le 220ème

anniversaire est célébré en 2025. Comme chaque année, un salon sera entièrement

dédié au matrimoine où une exposition consacrée aux femmes directrices de

théâtre, sans oublier la présence de l’association HF Ile de France.

Le public pourra également assister à la

représentation théâtrale de Rosa, de chez

Nicolas Flamel, de et par Jean- Marie Lehec. Et enfin, Paris étant ville-marraine, la

maquette du porte-avions Charles de Gaulle sera, comme

chaque année, exposée. L’ensemble du parcours de visite bénéficiera de médiateurs de l’École du Louvre pour

commenter les décors et peintures.

Il est également prévu un dispositif d’accueil pour les visiteurs en situation de

handicap avec des possibilités d’accompagnement

personnalisé et/ou prêt d’un fauteuil, en

lien avec les bénévoles formés de l’association Action

Passeraile.

Entrée sur inscription obligatoire – Ouverture

des inscriptions le mercredi 10 septembre 2025.

Comme chaque année, l’Hôtel de Ville de Paris ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, avec une riche programmation.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

gratuit

Inscription obligatoire, ouverture des inscriptions le mercredi 10 septembre 2025.

Entrée au 3, rue de Lobau (Paris Centre).

Tout public.

Date(s) :

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris