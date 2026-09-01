Journées européennes du patrimoine Découvrez l’histoire d’un ancien château médiéval Castrum de Pommiers Saint-Félix-de-Foncaude

Informations pratiques

Saint-Félix-de-Foncaude

Journées européennes du patrimoine Découvrez l’histoire d’un ancien château médiéval

Castrum de Pommiers 3 Pommiers Nord Saint-Félix-de-Foncaude Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Tout au long de la journée, l’association de sauvegarde vous fait découvrir l’histoire fascinante de ce site médiéval, en restauration depuis 1995 pour préserver ce monument encore debout.

Explorez la tour sud, avec ses deux salles de garde, ses latrines et son sommet offrant une vue panoramique sur la campagne environnante.

Le Castrum de Pommiers est un site médiéval datant des XIIIe et XIVe siècles, au sein d’une vaste prairie de 1,5 ha. Il subsiste une grande partie de sa structure primitive composée de 400 mètres de rempart, deux portes fortifiées, une courtine, deux barbacanes, une chapelle, un pont médiéval et un moulin. .

Castrum de Pommiers 3 Pommiers Nord Saint-Félix-de-Foncaude 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 65 16

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English : Journées européennes du patrimoine Découvrez l’histoire d’un ancien château médiéval

L’événement Journées européennes du patrimoine Découvrez l’histoire d’un ancien château médiéval Saint-Félix-de-Foncaude a été mis à jour le 2026-08-31 par OT de l’Entre-deux-Mers