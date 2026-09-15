Informations pratiques

Le Chalard

Journées Européennes du Patrimoine : Découvrez l’orpaillage en rivière

1 Rue du Paladas Le Chalard Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Un orpailleur professionnel vous fera découvrir le maniement de la batée. Dans un cadre magnifique, vous découvrirez l’orpaillage en rivière et profiterez d’une demi-journée inédite en pleine nature. Petites paillettes d’or, petits grenats, titane… .

1 Rue du Paladas Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 29 08 50 chalardinitiatives@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine : Découvrez l’orpaillage en rivière

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Découvrez l’orpaillage en rivière Le Chalard a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Pays de Saint-Yrieix