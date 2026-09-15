Journées Européennes du Patrimoine : Découvrez l’orpaillage en rivière Le Chalard
samedi 19 septembre 2026 · Le Chalard
Informations pratiques
Le Chalard
Journées Européennes du Patrimoine : Découvrez l’orpaillage en rivière
1 Rue du Paladas Le Chalard Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Un orpailleur professionnel vous fera découvrir le maniement de la batée. Dans un cadre magnifique, vous découvrirez l’orpaillage en rivière et profiterez d’une demi-journée inédite en pleine nature. Petites paillettes d’or, petits grenats, titane… .
1 Rue du Paladas Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 29 08 50 chalardinitiatives@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine : Découvrez l’orpaillage en rivière
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Découvrez l’orpaillage en rivière Le Chalard a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Pays de Saint-Yrieix
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