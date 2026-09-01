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Journées Européennes du Patrimoine : découvrir La Vallée des Saints Vallée des Saints Carnoët

samedi 19 septembre 2026 · Vallée des Saints · Carnoët

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Vallée des Saints
Adresse
2 Lieu-dit Quénéquillec
Ville
22160 Carnoët
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Carnoët

Journées Européennes du Patrimoine : découvrir La Vallée des Saints

Vallée des Saints 2 Lieu-dit Quénéquillec Carnoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite Guidée Classique ; visite d’une heure du site de La Vallée des Saints à pied, accompagné par une guide officielle. Un billet tarif plein acheté (12,50€ PP) = un billet Offert. Il est vivement recommandé de réserver vos places en ligne en avance. Samedi de 12h à 16h30 et dimanche de 11h45 à 18h30.   .

Vallée des Saints 2 Lieu-dit Quénéquillec Carnoët 22160 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : découvrir La Vallée des Saints Carnoët a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

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