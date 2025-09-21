Journées Européennes du Patrimoine découvrir ou redécouvrir Sérilhac ! Visite de l’église et du château Sérilhac
Sérilhac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
2025-09-21
Visite de l’Eglise et du Château par l’association Nid de Plumes. Découvrez l’histoire de ces bâtisses qui font la renommée de notre village. .
Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 04 76
