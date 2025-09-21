Journées Européennes du Patrimoine découvrir ou redécouvrir Sérilhac ! Visite de l’église et du château Sérilhac

Sérilhac Corrèze

Visite de l’Eglise et du Château par l’association Nid de Plumes. Découvrez l’histoire de ces bâtisses qui font la renommée de notre village. .

Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 04 76

