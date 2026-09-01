Journées européennes du patrimoine : dédicace de l’ouvrage de Dominique Schneider et Jean-Philippe Passaqui Pavillon de l’Industrie Le Creusot
samedi 19 septembre 2026 · Pavillon de l'Industrie · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Journées européennes du patrimoine : dédicace de l’ouvrage de Dominique Schneider et Jean-Philippe Passaqui
Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dédicace de l’ouvrage « Les Schneider, le Creusot – Regards parallèles » par Dominique Schneider et Jean-Philippe Passaqui.
Cet ouvrage s’appuie sur la conférence tenue au Creusot le 25 novembre 2025, dans le cadre des 40 ans de l’Académie François Bourdon.
Il sera en vente au prix de 16 € à partir du 10 septembre et le jour de la dédicace au Pavillon de l’Industrie.
Les auteurs :
– Dominique Schneider : psychanalyste de formation, écrivain et fille du dernier maître de forges du Creusot Charles Schneider.
– Jean-Philippe Passaqui : professeur de chaire supérieure Lycée militaire d’Autun, chercheur associé à l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine – UMR8066.
L’année 1837 est marquée par la création d’un établissement intégré, connu sous la raison sociale Schneider frères et Cie, point de départ d’une épopée bourguignonne, française et même mondiale.
Pendant quatre générations, la famille Schneider devait scander la vie des industries minières, métallurgiques et des constructions mécaniques, tout en faisant de son site emblématique du Creusot un laboratoire technique, organisationnel et social.
Les fondateurs de la dynastie, Adolphe et Eugène Schneider, ont donné l’impulsion décisive à une usine qui ne cessait d’accumuler les déboires depuis sa création. Avec leurs compétences respectives, Henri, Eugène II et Charles Schneider ont chacun à leur tour laissé une empreinte profonde et spécifique dans l’histoire de l’entreprise. .
Pavillon de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 81 51 archives.historiques@afbourdon.com
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English : Journées européennes du patrimoine : dédicace de l’ouvrage de Dominique Schneider et Jean-Philippe Passaqui
L’événement Journées européennes du patrimoine : dédicace de l’ouvrage de Dominique Schneider et Jean-Philippe Passaqui Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-05 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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