Journées Européennes du Patrimoine dégustation du pâté de truites des Abbesses Remiremont samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine dégustation du pâté de truites des Abbesses

1 Place Christian Poncelet Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-12-21 14:00:00

2025-09-20

Venez goûter au pâté de truite, une spécialité emblématique de Remiremont, appréciée depuis l’époque des chanoinesses. Préparée selon une recette traditionnelle, cette dégustation met à l’honneur un savoir-faire culinaire local.Tout public

1 Place Christian Poncelet Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70 remiremont@otrp.fr

English :

Come and taste Remiremont?s emblematic trout pâté, appreciated since the time of the canons. Prepared according to a traditional recipe, this tasting showcases local culinary expertise.

German :

Probieren Sie die Forellenpastete, eine typische Spezialität aus Remiremont, die seit der Zeit der Kanonikerinnen geschätzt wird. Diese Kostprobe wird nach einem traditionellen Rezept zubereitet und stellt das lokale kulinarische Know-how in den Vordergrund.

Italiano :

Venite a degustare il paté di trota, una specialità emblematica di Remiremont, apprezzata fin dai tempi dei canonici. Preparata secondo una ricetta tradizionale, questa degustazione celebra l’esperienza culinaria locale.

Espanol :

Venga a degustar el paté de trucha, especialidad emblemática de Remiremont, degustada desde la época de los canónigos. Preparado según una receta tradicional, esta degustación celebra el saber hacer culinario local.

