Journées Européennes du Patrimoine : Démonstration de coupe et couture Cité du Cuir Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Journées Européennes du Patrimoine : Démonstration de coupe et couture

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, entrez dans les coulisses de la fabrication du gant et découvrez un savoir-faire d’exception grâce à une démonstration réalisée par des gantiers et gantières passionnés. Sous vos yeux, la matière prend forme au fil des gestes précis de la coupe et de la couture. Observez la minutie du travail, échangez avec les professionnels et découvrez les différentes étapes qui permettent de transformer le cuir en un objet à la fois élégant, souple et durable. Une rencontre privilégiée avec des artisans qui perpétuent des techniques emblématiques du territoire. Une belle occasion de mieux comprendre l’exigence, la précision et la passion qui se cachent derrière la création d’un gant. .

Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68

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English : Journées Européennes du Patrimoine : Démonstration de coupe et couture

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Démonstration de coupe et couture Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin