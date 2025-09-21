Journées Européennes du Patrimoine: démonstration de danse Renaissance Le Bourg Bourdeilles

Journées Européennes du Patrimoine: démonstration de danse Renaissance Le Bourg Bourdeilles dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine: démonstration de danse Renaissance

Le Bourg Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne

Dans la salle médiéval, bal costumé avec la participation exceptionnelle de Christine Grimaldi, l’ensemble la Fiama et l’Atelier Tracervatore (le palais Renaissance et les jardins seront fermés à la visite). N’oubliez pas de venir costumé ou dress code couleur rouge ! Tarif: 9.50€, places limité

Le Bourg Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 73 36

English : Journées Européennes du Patrimoine: démonstration de danse Renaissance

In the medieval hall, a costume ball with the exceptional participation of Christine Grimaldi, the ensemble La Fiama and the Atelier Tracervatore (the Renaissance palace and gardens will be closed to visitors). Don’t forget to come in costume or red dress code! Price: 9.50? limited seating

German : Journées Européennes du Patrimoine: démonstration de danse Renaissance

Im mittelalterlichen Saal findet ein Kostümball mit der außergewöhnlichen Teilnahme von Christine Grimaldi, dem Ensemble la Fiama und dem Atelier Tracervatore statt (der Renaissancepalast und die Gärten sind für Besucher geschlossen). Vergessen Sie nicht, kostümiert zu erscheinen oder den roten Dresscode zu beachten! Preis: 9.50?, begrenzte Plätze

Italiano :

Nella sala medievale, un ballo in maschera con la partecipazione straordinaria di Christine Grimaldi, dell’ensemble La Fiama e dell’Atelier Tracervatore (il palazzo rinascimentale e i giardini saranno chiusi ai visitatori). Non dimenticate di venire in costume o in abito rosso! Prezzo: 9,50 €, posti limitati

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine: démonstration de danse Renaissance

En la sala medieval, baile de disfraces con la participación excepcional de Christine Grimaldi, el conjunto La Fiama y el Atelier Tracervatore (el palacio renacentista y los jardines estarán cerrados a los visitantes). ¡No olvide venir disfrazado o vestido de rojo! Precio: 9,50 euros, plazas limitadas

