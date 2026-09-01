JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : DÉMONSTRATION DE TISSAGE NÉOLITHIQUE Les Bondons
samedi 19 septembre 2026 · Les Bondons
Informations pratiques
Les Bondons
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : DÉMONSTRATION DE TISSAGE NÉOLITHIQUE
Les Bondons Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
La Maison des Menhirs accueille l’association Néotisse, qui proposera tout au long de la journée des démonstrations et des explications autour des savoir-faire et des techniques du tissage néolithique.
Les trois intervenantes vous feront découvrir les différentes étapes de fabrication, de la fibre au fil, en passant par la teinture, la confection du tissu et la réalisation de motifs reconstitués
La Maison des Menhirs accueille l’association Néotisse, qui proposera tout au long de la journée des démonstrations et des explications autour des savoir-faire et des techniques du tissage néolithique.
Les trois intervenantes vous feront découvrir les différentes étapes de fabrication, de la fibre au fil, en passant par la teinture, la confection du tissu et la réalisation de motifs reconstitués à partir des recherches archéologiques.
Des ateliers seront également proposés en parallèle des démonstrations, sur inscription préalable. .
Les Bondons 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 49 66 14
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English :
The Maison des Menhirs is hosting the N%E9otisse association, which will offer demonstrations and explanations throughout the day on the skills and techniques of Neolithic weaving.
The three presenters will guide you through the various stages of production, from fiber to yarn, including dyeing, fabric weaving, and the creation of reconstructed patterns.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : DÉMONSTRATION DE TISSAGE NÉOLITHIQUE Les Bondons a été mis à jour le 2026-09-11 par Conseil Départemental
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