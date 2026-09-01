Journées Européennes du Patrimoine > Démonstration équestre à l’abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer
samedi 19 septembre 2026 · La Lucerne-d'Outremer
Informations pratiques
La Lucerne-d’Outremer
Journées Européennes du Patrimoine > Démonstration équestre à l’abbaye de La Lucerne
1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Démonstration de la monte en amazone par l’association Caval’d’rir (Pauline & Romain) et présentation de la selle et de son utilisation au XVIIIème siècle.
Les écuries seront exceptionnellement ouvertes à la visite avec une présentation de la selle en amazone de Gabrielle Decauville, qui avait vendu l’abbaye à l’abbé Lelégard et qui a classé l’abbaye au titre des Monuments historiques en 1928. .
1 L’Abbaye La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 2 33 60 58 98 accueil@abbaye-lucerne.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Démonstration équestre à l’abbaye de La Lucerne
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Démonstration équestre à l’abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer
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