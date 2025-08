Journées Européennes du Patrimoine Démonstration et visite au moulin des planches Vouthon

2 chemin du moulin Vouthon Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Visite du matin.

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Journée au moulin tradition, gourmandise et patrimoine.

2 chemin du moulin Vouthon 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 84 40 04

English :

Day at the mill: tradition, delicacies and heritage.

German :

Tag in der Mühle: Tradition, Gaumenfreuden und Kulturerbe.

Italiano :

Una giornata al mulino: tradizione, prelibatezze e patrimonio.

Espanol :

Un día en el molino: tradición, manjares y patrimonio.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Démonstration et visite au moulin des planches Vouthon a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord