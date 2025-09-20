Journées européennes du patrimoine Démonstration par des ethnobotanistes Périgueux

20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Se soigner par les plantes dans l’Antiquité démonstrations avec les ethnobotanistes Michel et Veronique Guignard pour une plongée dans les savoirs antiques à travers les remèdes de Marcellus de Bordeaux, auteur d’un recueil médical du IVe siècle

> Dans la limite des places disponibles .

