Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson du pain Urval
dimanche 20 septembre 2026 · Urval
Informations pratiques
Urval
Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson du pain
Le Bourg Urval Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Assistez à une démonstration de cuisson du pain dans le four banal du XIVe siècle !
– Chauffe four : 9h00 & 14h00 puis cuisson du pain : 10h45 & 15h45
– Vente de pain à 11h45 & 16h45
Visitez le logement historique du fournier, situé au dessus du four banal et aménagé.
Merci à la boulangerie « Au Fournil de Siorac’ qui fournit la pâte à pain ainsi qu’aux bénévoles . .
Le Bourg Urval 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 07 76
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English : Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson du pain
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson du pain Urval a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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