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Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson du pain Urval

dimanche 20 septembre 2026 · Urval

Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson du pain Urval

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
24480 Urval
Département
Dordogne
Tarif

Urval

Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson du pain

Le Bourg Urval Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Assistez à une démonstration de cuisson du pain dans le four banal du XIVe siècle !
– Chauffe four : 9h00 & 14h00 puis cuisson du pain : 10h45 & 15h45
– Vente de pain à 11h45 & 16h45

Visitez le logement historique du fournier, situé au dessus du four banal et aménagé.
Merci à la boulangerie « Au Fournil de Siorac’ qui fournit la pâte à pain ainsi qu’aux bénévoles .   .

Le Bourg Urval 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 07 76 

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson du pain

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson du pain Urval a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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