Informations pratiques

Urval

Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson du pain

Le Bourg Urval Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Assistez à une démonstration de cuisson du pain dans le four banal du XIVe siècle !

– Chauffe four : 9h00 & 14h00 puis cuisson du pain : 10h45 & 15h45

– Vente de pain à 11h45 & 16h45

Visitez le logement historique du fournier, situé au dessus du four banal et aménagé.

Merci à la boulangerie « Au Fournil de Siorac’ qui fournit la pâte à pain ainsi qu’aux bénévoles . .

Le Bourg Urval 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 07 76

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson du pain

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson du pain Urval a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides