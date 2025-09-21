Journées Européennes du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc médiéval au Château de Curzac Saint-Vitte-sur-Briance
Curzac Saint-Vitte-sur-Briance Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Démonstrations et initiations de tir à l’arc médiéval au Château de Curzac.
Assistez à des démonstrations costumées et à des initiations à partir de 9 ans. Animations proposées par les Archets du Martoulet. .
Curzac Saint-Vitte-sur-Briance 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91
