Journées Européennes du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc médiéval au Château de Curzac Saint-Vitte-sur-Briance

Journées Européennes du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l'arc médiéval au Château de Curzac

Journées Européennes du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc médiéval au Château de Curzac Saint-Vitte-sur-Briance dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc médiéval au Château de Curzac

Curzac Saint-Vitte-sur-Briance Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-21

Démonstrations et initiations de tir à l’arc médiéval au Château de Curzac.
Assistez à des démonstrations costumées et à des initiations à partir de 9 ans. Animations proposées par les Archets du Martoulet.   .

Curzac Saint-Vitte-sur-Briance 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 

English : Journées Européennes du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc médiéval au Château de Curzac

German : Journées Européennes du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc médiéval au Château de Curzac

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc médiéval au Château de Curzac

L’événement Journées Européennes du patrimoine Démonstrations et initiations de tir à l’arc médiéval au Château de Curzac Saint-Vitte-sur-Briance a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Briance Sud Haute-Vienne