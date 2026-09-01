Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations, rencontres exclusive et parcours extérieur Méru

Informations pratiques

Méru

Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations, rencontres exclusive et parcours extérieur

51 Rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie vous ouvre gratuitement ses portes les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Au programme : visites, démonstrations, rencontres et jeux pour toute la famille !

– Visites guidées et démonstrations :

Découvrez les secrets de fabrication d’un jeu de dominos traditionnel en os et bois d’ébène, ou encore ceux des boutons en nacre.

Dans nos ateliers reconstitués, le guide vous fait découvrir les savoir-faire des tabletiers à travers des démonstrations sur les machines-outils.

– Rencontres exclusives avec l’équipe de conservation :

Poussez les portes des coulisses du musée et rencontrez nos professionnels de la conservation.

À l’occasion de ces échanges privilégiés, découvrez leur métier et les techniques mises en œuvre pour préserver les collections du musée.

-Jeux et parcours ludiques sur smartphone :

Seul ou en famille, partez à la découverte du patrimoine bâti qui abrite le musée grâce à notre parcours digital “Haut les murs”, accessible à tous les âges, y compris aux plus jeunes.

Explorez les extérieurs à votre rythme et relevez les défis, seul ou à plusieurs !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie vous ouvre gratuitement ses portes les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Au programme : visites, démonstrations, rencontres et jeux pour toute la famille !

– Visites guidées et démonstrations :

Découvrez les secrets de fabrication d’un jeu de dominos traditionnel en os et bois d’ébène, ou encore ceux des boutons en nacre.

Dans nos ateliers reconstitués, le guide vous fait découvrir les savoir-faire des tabletiers à travers des démonstrations sur les machines-outils.

– Rencontres exclusives avec l’équipe de conservation :

Poussez les portes des coulisses du musée et rencontrez nos professionnels de la conservation.

À l’occasion de ces échanges privilégiés, découvrez leur métier et les techniques mises en œuvre pour préserver les collections du musée.

-Jeux et parcours ludiques sur smartphone :

Seul ou en famille, partez à la découverte du patrimoine bâti qui abrite le musée grâce à notre parcours digital “Haut les murs”, accessible à tous les âges, y compris aux plus jeunes.

Explorez les extérieurs à votre rythme et relevez les défis, seul ou à plusieurs ! .

51 Rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 contact@musee-nacre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, the Museum of Mother-of-Pearl and Inlay Art is offering free admission on Saturday, September 19, and Sunday, September 20.

On the agenda: tours, demonstrations, meet-and-greets, and games for the whole family!

– Guided tours and demonstrations:

Discover the secrets behind the making of a traditional set of dominoes made of bone and ebony, or those of mother-of-pearl buttons.

In our recreated workshops, the guide will introduce you to the craftsmanship of the tabletiers through demonstrations using machine tools.

– Exclusive meetings with the conservation team:

Go behind the scenes at the museum and meet our conservation professionals.

During these special interactions, learn about their work and the techniques used to preserve the museum’s collections.

– Games and interactive smartphone tours:

Whether you’re on your own or with family, set out to explore the historic buildings that house the museum with our digital tour “Haut les murs,” accessible to all ages, including the youngest visitors.

Explore the outdoor areas at your own pace and take on the challenges, either alone or with others!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations, rencontres exclusive et parcours extérieur Méru a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre