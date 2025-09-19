Journées européennes du patrimoine des Archives départementales Archives départementales 04 Digne-les-Bains

Archives départementales 04 2 rue du Trelus Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Les archives départementales du 04 ouvrent leurs portes pour les Journées Européennes du Patrimoine 2025. Des conférences, expositions et visites guidées sont au programme.

Archives départementales 04 2 rue du Trelus Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr

English :

The 04 departmental archives are opening their doors for the 2025 European Heritage Days. Conferences, exhibitions and guided tours are on the program.

German :

Die Archive des Departements 04 öffnen ihre Türen für die Europäischen Tage des Kulturerbes 2025. Auf dem Programm stehen Vorträge, Ausstellungen und Führungen.

Italiano :

Gli archivi dipartimentali 04 aprono le loro porte per le Giornate europee del patrimonio 2025. In programma conferenze, mostre e visite guidate.

Espanol :

Los 04 archivos departamentales abren sus puertas con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025. El programa incluye conferencias, exposiciones y visitas guiadas.

L’événement Journées européennes du patrimoine des Archives départementales Digne-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains