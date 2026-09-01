Informations pratiques

Ébreuil

Journées Européennes du Patrimoine – Des Livres dans les Jardins des Charitains

Jardins des Charitains Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’ANDRA, l’Ordre des Charitains et le Tiers-Lieu des Charitains proposent une conférence gratuite sur l’histoire de l’Abbaye d’Ébreuil, des ateliers créatifs et une restauration sur place.

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Jardins des Charitains Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 24 11 87 andra.asso.auvergne@gmail.com

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English :

%C0 As part of European Heritage Days, ANDRA, the Order of Charitains, and the Tiers-Lieu des Charitains are offering a free lecture on the history of Ébreuil Abbey, creative workshops, and on-site dining.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Des Livres dans les Jardins des Charitains Ébreuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule