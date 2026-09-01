Journées Européennes du Patrimoine – Des Livres dans les Jardins des Charitains Ébreuil
dimanche 20 septembre 2026 · Ébreuil
Informations pratiques
Ébreuil
Journées Européennes du Patrimoine – Des Livres dans les Jardins des Charitains
Jardins des Charitains Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’ANDRA, l’Ordre des Charitains et le Tiers-Lieu des Charitains proposent une conférence gratuite sur l’histoire de l’Abbaye d’Ébreuil, des ateliers créatifs et une restauration sur place.
.
Jardins des Charitains Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 24 11 87 andra.asso.auvergne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 As part of European Heritage Days, ANDRA, the Order of Charitains, and the Tiers-Lieu des Charitains are offering a free lecture on the history of Ébreuil Abbey, creative workshops, and on-site dining.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Des Livres dans les Jardins des Charitains Ébreuil a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Ébreuil (Allier)
- Fête de la Batteuse Ébreuil 20 septembre 2026
- Bikers TMG Soirée 80/90 · Ébreuil 3 octobre 2026
- Soirée 80/90 avec DJ Anthology Bikers TMG Salle A. Pradel Ébreuil 3 octobre 2026
- Exposition Galerie des Charitains Place de la Liberté Ébreuil 5 octobre 2026