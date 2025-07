Journées Européennes du Patrimoine des usines municipales Colmar

Rue Rudenwadelweg (Forêt du Neuland) Colmar Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Découvrez le patrimoine industriel rattaché aux activités des Usines Municipales visite libre

Situé sur le bassin même de l’ancien pompage des eaux du bassin de vie de Colmar, le musée des Usines Municipales a su conserver le patrimoine industriel rattaché aux activités des Usines Municipales l’eau, le gaz, l’électricité et les transports publics.

En pénétrant dans le bâtiment de 1884, le visiteur se trouve propulsé au siècle dernier. Il découvre le monde de la machinerie , témoin du savoir-faire des hommes, l’histoire de leur labeur, leurs racines… et il constate que la technologie peut être belle . Le fil conducteur de cette aventure industrielle n’est autre que le souci d’apporter toujours plus de confort à la population. .

Rue Rudenwadelweg (Forêt du Neuland) Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 60 07 n.perret@vialis.tm.fr

English :

Discover the industrial heritage associated with the activities of the Usines Municipales self-guided tour

German :

Entdecken Sie das industrielle Erbe, das mit den Aktivitäten der städtischen Fabriken verbunden ist freie Besichtigung

Italiano :

Scoprite il patrimonio industriale legato alle attività delle Fabbriche Municipali visita gratuita

Espanol :

Descubra el patrimonio industrial asociado a las actividades de las Fábricas Municipales visita gratuita

