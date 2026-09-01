Journées Européennes du Patrimoine : « Dessine ta réserve » D776 Monteneuf

Informations pratiques

Monteneuf

Journées Européennes du Patrimoine : « Dessine ta réserve »

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Atelier d’illustration de 14h30 – 16h30 « Dessine ta réserve » avec atelier EKKO [2h en continu]

L’atelier Ekko regroupe deux artistes touche à tout, Zoé et Léo. Ils explorent un univers entre imaginaire et nature à travers l’illustration, la gravure ou encore la photographie.

Venez les rencontrer au détour d’un menhir. Armés de crayons et de papiers ils vous aideront à dessiner le patrimoine caché de la réserve naturelle. Repartez avec votre carnet illustré en souvenir de votre visite.

Atelier de dessin d’observation

L’atelier vous invite à porter un regard attentif au paysage qui nous entoure et aux petits détails du vivant, via la découverte du dessin naturaliste.

Accompagné de Léo et Zoé, venez prendre le temps d’observer et de dessiner ce que vous allez découvrir sur le site de la réserve naturelle des landes de Monteneuf. Toutes ces observations seront répertoriées dans un petit livret de dessin, avec lequel vous repartirez.

Le matériel de dessin sera fourni (papier, crayons et feutres), mais n’hésitez pas à apporter d’autres médiums si vous avez l’habitude d’en utiliser (craies, aquarelles…). .

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : « Dessine ta réserve » Monteneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande