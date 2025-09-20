JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DESSINER LODÈVE! Lodève

7 Place de l’Hôtel de Ville Lodève Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

L’urban sketchers Cédric Ghestem vous propose de croquer la ville de Lodève calades, moellons, sculptures ; dessiner le minéral dans Lodève. Dessin in situ, prenez votre matériel personnel de dessin sous le bras !

Gratuit, tout public.Prêt de matériel si besoin.

Programme complet des JEP 2025 en Lodévois et Larzac https://lodevoisetlarzac.fr/actualites/jep/ .

7 Place de l’Hôtel de Ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

English :

Urban sketcher Cédric Ghestem invites you to sketch the town of Lodève: calades, rubble stones, sculptures; drawing the mineral in Lodève. Drawing in situ, take your personal drawing equipment under your arm!

German :

Der Urban Sketchers Cédric Ghestem schlägt Ihnen vor, die Stadt Lodève zu skizzieren: Calades, Bruchsteine, Skulpturen; das Mineralische in Lodève zeichnen. Zeichnen in situ, nehmen Sie Ihr persönliches Zeichenmaterial unter den Arm!

Italiano :

L’urban sketcher Cédric Ghestem vi invita a disegnare la città di Lodève: sampietrini, macerie, sculture; disegnare il minerale a Lodève. Disegnare sul posto, portare con sé il proprio materiale da disegno!

Espanol :

El dibujante urbano Cédric Ghestem le invita a dibujar la ciudad de Lodève: adoquines, cascotes, esculturas; dibujar el mineral en Lodève. Dibujar in situ, ¡lleve su material de dibujo personal bajo el brazo!

